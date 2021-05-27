Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Karabacak atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, 26 kentin Başsavcısı değişti. Kararnameye göre, Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır 'a atanırken yerine Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak atandı. - AFYONKARAHİSAR

Burak Yılmaz: Çok güzel teklifler var, Galatasaray'a dönmek istedim ama olmadı