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Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

11.10.2021 14:09

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim için öğrencileri okula götüren servis minibüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kazayı haber veren kişinin, araçtan kurtulan başka bir öğrenci olduğu öğrenildi. Hemen köye koşan çocuk, durumu insanlara haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 4 öğrenci, 1 sivil öldü, 5 kişi de yaralandı. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı olayda, ağaçlara çarparak parçalanan minibüsün görüntüsü ise kazanın dehşetini gözler önüne sererken, kazayı ölüm minibüsünden çıkan öğrencilerden birinin köye geri dönerek haber verdiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

KAZA NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bölgedeki köylerden öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na getiren ve Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada 5 ortaokul öğrencisi hayatını kaybederken 5'i ise yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma, ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 5 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, minibüsün şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

KÖYE KOŞUP HABER VERMİŞ

Kazanın ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri sinir krizleri geçirdi. Kazayı ise araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başaran bir öğrencinin yaklaşık 800 metre ilerdeki köye giderek vatandaşlara haber verdiği ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin isimleri belli oldu

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin isimleri belli olurken korkunç olayda, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Olayda, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Gözaltına alınan araç şoförünün ise karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

Karahisar, Tragger, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş - Son Dakika
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