AFYONKARAHİSAR - "Doğaltaş Sektöründe Meslek Hastalıkları ve Alınması Gereken Önlemler Çalıştayı" - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Doğaltaş Sektöründe Meslek Hastalıkları ve Alınması Gereken Önlemler Çalıştayı" yapıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, termal bir otelde düzenlenen çalıştayda, kente ve ülkeye katkı sağlayacak önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklendiğini aktaran Serteser, şöyle konuştu:

"Ticaret ve Sanayi Odamız, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin karşılaştıkları sorunları çözmek ve kendi sektörlerinde en iyiye ulaşmalarını sağlamak için var gücüyle çalışacaktır. Bu bağlamda, sektörleri ile ilgili sorun yaşayan tüm üyelerimizin meclisimize ve yönetim kurulumuz' ulaşmasını, ayrıca bağlı bulundukları meslek komitelerini de bilgilendirmelerini rica ediyorum."

ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol da, Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi hakkında sunum yaptı.

Çalıştay, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Mehmet Nuri Konya'nın başkanlığındaki birinci oturumla devam etti.