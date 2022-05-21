Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Afyonkarahisar'da kömür yüklü tırın refüje devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tercan Tılıs idaresindeki 42 AVE 24 plakalı tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Çay ilçesi kesiminde refüje devrildi.

Kazada, tırın dorsesindeki kömür de kara yolunun geliş ve gidiş istikametine saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tır ile dorsenin kaldırılmasının ve iş makineleriyle temizlik çalışması yapılmasının ardından yeniden açıldı.