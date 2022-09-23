Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı

23.09.2022 13:46
Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı

Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 67 ekip ve 201 personelin katılımıyla metruk bina, terminal, araç ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı.

Denetimde 1216 kişi ile 275 aracın sorgulamasını yapan ekipler, ülkeye illegal yolla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişiyi yakalandı.

Afganistan uyruklu kişilerden birinin sahte İran pasaportu kullandığını tespit eden ekipler, şüpheliye "Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem yaptı.

Ekipler, denetimlerde 13 bin 978 lira idari para cezası kesti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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