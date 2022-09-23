Afganistan uyruklu kişilerden birinin sahte İran pasaportu kullandığını tespit eden ekipler, şüpheliye "Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem yaptı.

Bu kapsamda 67 ekip ve 201 personelin katılımıyla metruk bina, terminal, araç ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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