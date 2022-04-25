Afyonkarahisar'da Endonezya Sokak Festivali düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri kapsamında Endonezya Sokak Festivali gerçekleştirildi.

Kentte vatandaşlar, belediye tarafından ramazanda düzenlenen farklı organizasyonlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geliyor.

Programda, halk oyunları gösterisi ve ilahi dinletisinin ardından, Endonezya yöresel yemekleri tanıtıldı. Ardından geleneksel Endonezya müziği çalındı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bir ay önce Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in kendilerini ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretten çok memnun olduklarını ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın zenginliklerinden bahsettik. Endonezya'dan bahsettik. Ramazanda böyle bir etkinliğin olacağından bahsettiğimde sağ olsun bizi kırmadılar. Afyon Kocatepe Üniversitesinde Endonezyalı 25'e yakın öğrenci var. Hem onlarla bir araya gelelim hem diğer kentlerdeki Endonezyalı öğrencileri de ramazan etkinliğinde Afyonkarahisar'da buluşturalım istedik. Bugün aramızdalar."

Büyükelçi İkbal de ziyaretinde Zeybek'e Endonezyalı öğrencileri kente getirme sözü verdiğini anlatarak, "Bugün sözümü tuttum. Endonezyalı vatandaşlarla geldik. Türkiye'de Endonezya'ya normalde 'Uzak Doğu' deniliyor. Ama asla uzak değiliz, yakınız. Çünkü Türkler hep kalbimizde. Etkinlikte eşim de gösteri yapacak." dedi.

Vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi.