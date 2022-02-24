AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, camdan içeri giren 2 kişinin evden çaldıkları malzemeleri çuvala koyarak bahçe duvarından atlayıp otomobille kaçtıklarını belirledi.

Hırsızlık olayının şüphelilerinin N.Ö. ile S.D. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı. Evin garajında da olayda kullanılan otomobil, plakaları sökülmüş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ve S.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde N.Ö. ile S.D'nin evden çaldıkları malzemeleri koydukları çuvalla birlikte iki bahçe duvarından atlaması ve araçla uzaklaşması yer alıyor.