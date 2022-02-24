AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

24.02.2022 16:58

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, camdan içeri giren 2 kişinin evden çaldıkları malzemeleri çuvala koyarak bahçe duvarından atlayıp otomobille kaçtıklarını belirledi.

Hırsızlık olayının şüphelilerinin N.Ö. ile S.D. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı. Evin garajında da olayda kullanılan otomobil, plakaları sökülmüş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ve S.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde N.Ö. ile S.D'nin evden çaldıkları malzemeleri koydukları çuvalla birlikte iki bahçe duvarından atlaması ve araçla uzaklaşması yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler

Karahisar, Hırsızlık, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Senem Kuyucuoğlu hakkında bomba 'ameliyat' iddiası! Sıra bekliyormuş
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:54 Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement