Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 151 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Dinar, Sandıklı, Sultandağı, Şuhut, Emirdağ, İscehisar ve Hocalar ilçelerinde hafta içi 21: 00 ila 05: 00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte, tedbirlere uymayan 151 kişiye idari para cezası kesildi.