Afyonkarahisar'da köy yollarında karla mücadele - Son Dakika

Afyonkarahisar'da köy yollarında karla mücadele

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, 17 ilçemiz ve 422 köyümüzde oluşturduğumuz ekipler vasıtasıyla karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Afyonkarahisar'da son günlerde etkili olan kar yağışı özellikle kırsal bölgelere ulaşımın sağlandığı köy yollarının kapanmasına neden olurken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yolların açılması için hummalı çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, Bizim asli görevlerimiz arasında şu anda 17 ilçemizde ve 422 köyümüzde oluşturduğumuz ekipler vasıtasıyla karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 15 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekoloder, 14 bıçaklı kamyon, 12 pikap görevlendirdik. Ayrıca iş makinelerimizi ve ekipmanlarımızı kullanmak üzere 75 personelimiz 24 saat görevlendirilmiş durumda. Şu anda tüm hizmet verdiğimiz ilçe ve köylerde karla mücadelemiz devam ediyor dedi.

'KAR YAĞIŞI SEVİNDİRİCİ OLDU'

17 ilçe ve 422 köyde biz köylere su temin etmeye çalıştıklarını vurgulayan Murat Toy, kar yağışının su kaynaklarına önemli ölçüde yararı olduğunu kaydetti. Toy, İlimizde 17 ilçe ve 422 köyümüze su temin etmeye çalışıyoruz. Ancak son yıllarda yağışların az olması sebebiyle su kaynaklarımızda önemli ölçüde azalma oldu. Bundan dolayı önceki gün gece başlayan kar yağışı bizim için sevindirici oldu diye konuştu.

'KAPANAN YOLLARDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İl Özel İdaresi'ne yapılan ihbarlar üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgiler veren Toy, şöyle dedi

İdaremize yapılan ihbarlar üzerine merkez Alcalı, Kaplanlı, Omuzca köy yolları ve Gazlıgöl devlet yolu bağlantılarının, İhsaniye ilçesinde Ayazini, Eynihankuzviran, Eskieymir, Kıyır köy yollarının, Bayat ilçesi Köroğlubeli, İmrallı köyü, Akpınar, İnpınar, Aşağıçaybelen, Yukarıçaybelen köyleri ve Bolvadin Özburun beldesi bağlantı yolları, Sinanpaşa ilçesi Yörükmezarı köy yolunun kapalı olduğu bilgisi gelmiş olup, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak yoğun kar yağışı devam etmekte olup, açılan yollar yeniden kapandığından dolayı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

'İLGİLİ KURUMLARLA İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Karla mücadelede ilgili kurumlarla devamlı irtibat halinde olduklarını vurgulayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, AFAD öncülüğünde diğer kurumlarla devamlı irtibatta olduğumuz bir WhatsApp grubumuz var. Bu grupta Valimiz Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere tüm ilgili kurum amirleri ve personeller mevcut. Valimiz Mustafa Tutulmaz, Karayolları ve İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını sürekli takip ediyor. Bu grupta AFAD, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, belediyeler, İl Özel İdaresi, kaymakamlar ve il bazında bütün yetkililer yer alıyor. Son olarak Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bilgi doğrultusunda 3 gün daha yağışların süreceğinin bilgileri var. Bütün hazırlıklarımızı bu kapsamda gerçekleştirdik. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Bütün arkadaşlarımız ekipleriyle birlikte, çalışmalarımız devam ediyor dedi.