Afyonkarahisar'da marifetli eller pazarı açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da marifetli eller pazarı açıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Marifetli Eller Pazarı" açıldı.

Zafer Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen pazarda kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarın açılışına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı konuşmada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, pazarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Seçim öncesi verdiği hanım eller pazarını da ilerleyen günlerde hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Zeybek, "İnşallah başarabilirsek PTT binasını da yıkıp meydanımıza katmayı planlıyoruz. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler halindeyiz. 2. Vakıf işhanının aynı şekilde yıkıp meydana yakışır güzel bir eser kazandırmayı hedefliyoruz. Bu duygularla Marifetli Eller Pazarı'nın açılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, el emeği göz nuru eser ve ürünlerini sergileyen tüm hanım kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılar hep birlikte Marifetli Eller Pazarı'nı gezdiler.