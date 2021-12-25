Afyonkarahisar'da "Milli Mücadele Kahramanı İsmail Şükrü Çelikalay Vefa Programı" düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Milli Mücadele Kahramanı İsmail Şükrü Çelikalay Vefa Programı" yapıldı.

Kentteki termal bir otelde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İsmail Şükrü Çelikalay'ı anlatan kısa filmle devam etti.

Vali Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada, İsmail Şükrü Çelikalay'ın ilkelerinden vazgeçmeyen bir dava adamı olduğunu söyledi.

Çelikalay'ı kendisine örnek alan Afyonkarahisarlı bir gencin zor zamanlarda ümitsizliğe düşmeyeceğini dile getiren Çiçek, "Fikirlerinden kolay dönmez ve teslim olmaz. Önünde de bir örnek olduğu için de özgüvenli, cesaretli ve mücadeleci olur. Böyle bir şahsiyetin hemşehrisi olmanın gururunu yaşar ve memleketine bağlılık duyar." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de rahmet ve minnetle andıkları İsmail Şükrü Çelikalay'ın adını yaşatmak için karayolları kavşağına yapılan alt geçidine ismini verdiklerini ifade etti.

Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ile İsmail Şükrü Çelikalay'ın torunları Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ve Suat Sarısoy da konuşma yaptı.

Programa, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, daire müdürleri ve davetliler katıldı.