Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da muhtarla istişare toplantısı
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Afyonkarahisar'da muhtarla istişare toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak yaptığı istişare toplantılarının ikincisini yaptı.

Afyonkarahisar'da muhtarla istişare toplantısı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak yaptığı istişare toplantılarının ikincisini yaptı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Başkan Yardımcıları Murat Öner, Süleyman Karakuş ve birim müdürleri hazır bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, mahalle muhtarları sırayla söz alarak mahallelerindeki sorunları anlattı.


Muhtarları dinleyen Zeybek, iletilen bazı sorun ve talepleri anında çözerken, bazı sorunları da birim müdürlerine not aldırarak ilgilenmeleri yönünde talimat verdi.

Toplantıya katılarak hizmet noktasında vatandaşla belediye arasında köprü görevi gören muhtarlara teşekkür eden Başkan Zeybek, bu toplantıların verimli sonuçlar doğurduğunu belirterek, istişareye büyük önem verdiklerini kaydetti.

Muhtarların belediyeler ve halk arasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Amacımız Afyonkarahisar'ı bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz. Mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Hizmet için uğramadığımız ve sorununa çare aramadığımız mahallemiz yok. Hizmet ağını daha iyi yönetebilmek ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesini sağlamak amacıyla yaptığımız bu toplantılara katılımlarından dolayı tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkür ederim."

Mehmet Zeybek, Murat Öner, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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