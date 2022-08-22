Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı

22.08.2022 10:37
Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 'yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 'yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerine bağlı çok sayıda polis ekibi katıldı. Kahvehaneler başta olmak üzere belirlenen iş yerine yönelik yapılan uygulamada yasadışı bahis ve kumarla mücadele noktasında denetim yapıldı. İş yerlerinin evrak kontrollerinin de yapıldığı uygulamada eksiklik tespit edilen iş yerleri tutanak altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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