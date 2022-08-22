Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerine bağlı çok sayıda polis ekibi katıldı. Kahvehaneler başta olmak üzere belirlenen iş yerine yönelik yapılan uygulamada yasadışı bahis ve kumarla mücadele noktasında denetim yapıldı. İş yerlerinin evrak kontrollerinin de yapıldığı uygulamada eksiklik tespit edilen iş yerleri tutanak altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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