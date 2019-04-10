Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Afyonkarahisar'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

55 dakika önce

Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Afyonkarahisar'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları, System.String[]
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, Polis Moral Eğitim Merkezi Şeref Karakaya Atatürk anıtına çelenk sundu. Program, törene katılan tüm emniyet teşkilatının toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:52 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Gürsel Yıldız, Polis, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]