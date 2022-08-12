Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

12.08.2022 14:37
Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen" aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 43 yerinde dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende, aşure etkinliğinin yaklaşık 520 yıldır devam ettiğini söyledi.

Geleneksel etkinliğin duasının dün yapıldığına değinen Zeybek, "Yaklaşık 2 yıldır salgın dolayısıyla aşure dağıtımını gerçekleştiremedik. Bu yıl yoğun katılımla ve görkemli şekilde yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu güzel geleneğimiz ilk günkü gibi devam edecek. Aşurelerimiz hepimize şifa olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure, Afyonkarahisarlılara dağıtıldı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı - Son Dakika
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