Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı

16.08.2022 22:52
Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı

Afyonkarahisar'da taksi şoförü, tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı.

Afyonkarahisar'da taksi şoförü, tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı.

Dörtyol Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin otoparkında, 03 T 0190 plakalı taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın şoförü M.V. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ş, bıçakla M.V'yi yaralayıp kaçtı.

M.V, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası Hasan Karaağaç Mahallesi'nde bıçakla yakalanan R.Ş, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da taksi şoförü tartıştığı araç sürücüsünü bıçakla yaraladı - Son Dakika

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