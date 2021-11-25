Afyonkarahisar'da torbacılara yönelik operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca 378 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile farklı türlerde uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Olay, kent merkezi Ali Çetinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapan ekipler Vali A. (22), Mevlüt S. (32), İbrahim Ö. (29), Osman V. (33), Hüseyin Samet A. (25) isimli şahısları uyuşturucu madde satışı yapma suçlamasıyla S.H.'yi (28) ise uyuşturucu madde kullanmak suçlaması ile gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında ve evlerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 378 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 5.61 gram metamfetamin, 4.33 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR