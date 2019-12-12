Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

7 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.


Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 kişi ise tutuklanmıştı.


Aynı operasyon kapsamında devam eden çalışmalar sonucu son olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal B. ve İsmail K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı
İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
17:50 Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi - Son Dakika Haber
17:49 Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı - Son Dakika Haber
17:46 OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak - Son Dakika Haber
17:46 AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar 'Yerel Yönetimde Kadın Şurası' için Ankara'da - Son Dakika Haber
17:43 MHP'li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı - Son Dakika Haber
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Son Dakika Haber
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]