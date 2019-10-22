Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yaşam becerileri atölyesi açıldı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yaşam becerileri atölyesi açıldı

Afyonkarahisar'da yaşam becerileri atölyesi açıldı

2 dakika önce

Afyonkarahisar'da öğrencilerin gelecekteki hayatlarını kendi başlarına sürdürebilmeleri için gerekli yaşamsal becerileri kazanabilecekleri atölye açıldı.

Afyonkarahisar'da yaşam becerileri atölyesi açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da öğrencilerin gelecekteki hayatlarını kendi başlarına sürdürebilmeleri için gerekli yaşamsal becerileri kazanabilecekleri atölye açıldı.

Abdurrahim Mısri Ortaokulu öğrencileri için okul içinde kurulan atölyenin açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yaşam becerilerinin çocukların kendine olan güvenlerinin artması için çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversiteyi kazanmış yumurta kırmasını bilmeyen gençlerin olduğunu dile getiren Yalçın, "Bakanlığımız bu tür atölyeleri çok önemsiyor. Bu tür atölyeler öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlayacak ve becerilerini arttıracak. Zihinsel becerilerin yanında el becerileri, pratik becerilere de ihtiyaç var. Elbette çocuklarımız mesleğe yönelik olarak bir takım bir takım bilgileri pratikte alacaklar. Ama sadece okumak, yorumlamak, sadece ezberlemek yeterli değil. Üniversiteyi bitiren, evlenme cağına gelmiş gençler, hatta evlenmiş kızlarımız var yemek yapmayı bilmeyen. Okulda kazanılan bilgilerin yanında günlük yaşam becerilerinin de kazanılmasını sağlayacak bu atölye öğrencilere güzel imkanlar sunacak. Öğrencilerimiz burada bir pastanın nasıl yapıldığını, bir yumurtanın nasıl pişirildiğini, tostun nasıl yapılacağını öğrenecekler. Hem ailelerine destek olacaklar, hem de özgüvenleri artacak." dedi.

Konuşmanın ardından yaşam beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Atölyeyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın öğrencilere yumurta kırarak omlet yapmasını öğretti.

Metin Yalçın, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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