Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni düzenlendi

19.03.2022 12:54
Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni düzenlendi

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni"ne katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni"ne katıldı.

Astarcı, kentteki termal bir otelde düzenlenen programda, bu tür çalışmaların gençler ve öğrenciler için büyük bir staj fırsatı sunacağını söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansının 2022'de bütçesinin 2,2 milyar lira olduğunu aktaran Astarcı, şunları kaydetti:

"Bu bütçenin 800 milyon lirasını Erasmus+ kapsamında 204 üniversitemize dağıtıyoruz. Bu kaynaklarla da yaklaşık 20 bine yakın öğrencimiz 1-2 dönem eğitim alıyor. Geri kalan 1,4 milyar lirasını ise her yıl bize gelen 12 bin proje başvurusu arasından sıralamaya giren 2 bin 500 projeye hibe şeklinde dağıtıyoruz. 18 yıllık bir kurumuz ve bugüne kadar yaklaşık 900 bin vatandaşımız bizden istifade etti. 2004 yılından itibaren sadece yükseköğretimde 189 bin öğrencimiz yurt dışında eğitim aldı. Yaklaşık 37 bin akademisyen de yurt dışında eğitim verdi. Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı ise 66 bin'dir. Eğitim vermeye gelen akademisyen sayısı da 22 bin'dir."

Astarcı, üniversitelerinden Erasmus+ kapsamında öğrencilerin ülkelerine faydalı olabilmeleri için itinayla seçilmesini istedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de İngiltere'de bir yıl eğitim aldığını kendisi için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürü Prof. Dr. İhsan Cemil Demir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 14 üniversitenin rektörleri ve rektör yardımcıları arasında "Gastronomi Staj, Veteriner Staj, Yeraltı Kaynakları ve Enerji Staj ile Avrupa Staj Fırsatları" konsorsiyumları imzalandı.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Erasmus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları İmza Töreni düzenlendi - Son Dakika


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