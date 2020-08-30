Afyonkarahisar'da Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Zafer Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve protokol üyeleri katıldı. Törende ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Garnizon komutanlığı adına Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak Tük bayrağı göndere çekildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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