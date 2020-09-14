Afyonkarahisar'daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Erciş'te toprağa verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Erciş'te toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak yaşamını yitiren Özkan Tokay'ın (21), cenazesi memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirilerek, gözyaşları arasında...

Afyonkarahisar'daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Erciş'te toprağa verildi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak yaşamını yitiren Özkan Tokay'ın (21), cenazesi memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Dinar'a bağlı Stadyum Mahallesi Tarla sokakta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan kendi evlerine gürültü ve toz geldiği gerekçesiyle Ö.A. (40) ile inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A. ve ailesiyle inşaatta çalışan işçiler birbirlerine demir ve taşlarla saldırdı. Bu sırada Ö.A. evden tabancasını alarak, işçilerin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) ile vücutlarına darbe alan işçi F.T. (15) ile aileden N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) yaralandı. Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Özkan Tokay ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Silahlı kavgada yaşamını yitiren Tokay'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde memleketi Van'ın Erciş ilçesi Devlet Hastanesine getirilerek otopsi işlemleri yapıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tokay'ın cenazesi, İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'ne getirildi. Mezarlıkta kılınan namazının ardından Tokay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sosyal mesafe kurulanın uygulandığı cenaze törenine katılan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

İşçiler, Erciş, Dinar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Erciş'te toprağa verildi - Son Dakika

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