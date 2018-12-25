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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dinar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
Dinar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda mütevelli heyeti seçimi yapıldı.


Vakıf hizmet binasında yapılan seçimde ilçedeki bütün muhtarlar oy kullandı.

Seçimde, 2019 faaliyet döneminde mütevelli heyet üyeliğine Üçlerce Mahalle Muhtarı Ali Uygun, köyleri temsilen ise Kadılar köyünün muhtarı Mustafa Akgün, seçildi.

Başmakçı'da DÖGEP toplantısı

Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Toplantısı (DÖGEP) gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Zorbaş başkanlığında ilçede görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının nasıl öğretilmesi konusunda istişare yapıldı.

Zorbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Öğretmenler alan bilgilerini sürekli güncellemelerini ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hakim olmalarını ve eğitim teknolojilerinin kullanılması, özgün ve uygun öğretim materyalleri hazırlanması ve geliştirilmesinde sürekli yenilenmelerini önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çivril HEM öğrencileri Sandıklı'da

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinin açtığı domates yetiştiriciliği kursu öğrencileri Sandıklı'daki seraları gezdi.

İlçedeki termal seralardaki işleyiş hakkında firma sahiplerinden bilgi alan öğrenciler, daha sonra kent merkezinde dolaştı.

Sandıklı Belediyesi Turizm Danışma ofisi yetkilileri, öğrencilere ilçenin tarihi dokusu ve kültürel faaliyetleriyle bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:31 Kaynak: AA

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