Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

12.04.2022 14:33
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tiyatro salonunda düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduklarını söyledi.

Bugün 17 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildiğini dile getiren Zeybek, zaman içerisinde her branşta spor yapan herkesin yanında olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kulüplere malzemeleri verildi.

U11-U13 Erkekler Serbest Greko-Romen Güreş Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonları'ndaki müsabakalara, Türkiye genelinden yaklaşık 1500 sporcu ve teknik heyet katılıyor.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya da bugün başlayan müsabakaları yakından takip etti.

Karşılaşmalarda ilk gün serbest stilde 430, grekoremen stilde ise 314 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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