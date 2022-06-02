Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

02.06.2022 13:04
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 2021-2022 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Kaymakam Uğur Kapar, Halk Eğitim Merkezleri'nin yerleşim yerlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.

Şahin, "Kursiyerlerin açmış olduğu yıl sonu sergisinde el emeği göz nur ile üretilen birbirinden güzel ürünleri inceleyerek bilgi aldık. Sergilenen bu ürünler 1 yılın birikimi ve emeğidir. Bize bu ahengi yaşattıkları için başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Teslime Kaya olmak üzere, usta öğreticileri, kursiyerleri tebrik ediyorum." dedi.

Serginin, 7 hazirana kadar açık kalacağı belirtildi. ???????

Dinar'da küçük çocuklardan duyarlı davranış

Dinar ilçesinde üç küçük çocuk yolda buldukları parayı zabıtaya teslim etti.

Çocuklar okul çıkışı eve giderken Dinar Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında buldukları paranın miktarına dahi bakmadan, Dinar Belediyesi Zabıta ekiplerine götürdüler.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, çocuklarını böyle dürüst yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ahmet Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

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