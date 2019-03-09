Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesinde AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesinde AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesinde AK Parti Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

Hocalar ilçesinde yapılan açılışa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hocalar Belediye Başkanı ve Başkan adayı AK Partili Ali Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Veysel Eroğlu, seçim bürosu önünde vatandaşlar ile sohbet ederek Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Yapılan konuşmalar sonrası ise kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı. Veysel Eroğlu 31 Mart'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde hem Ak Partiye hemde Hocalar ilçesi adayı Ali Aslan 'a vatandaşlardan destek istedi oy vermelerini istedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, AK Parti, Hocalar, Afyon, Politika
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