Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06.08.2022 10:57

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bayram Temur (54) idaresindeki 34 LEY 739 plakalı tur otobüsü, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunu Osmanköy yakınlarında lastiği patlayan gübre yükle 31 HD 052 plakalı park halindeki tıra çarptı.

Kaza sonrası E.E'nin kullandığı 03 ABV 305 plakalı kamyon, lastiği değiştirmeye çalışan tır sürücüsü Aslan ile ona yardıma gelen Muharrem Karaağaç'a çarparak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, Aslan ile Karaağaç hayatını kaybetti, otobüsteki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan ile Karaağaç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan kamyon sürücüsünün kaza yerinde düşürdüğü aracının plakasından yola çıkılarak Sandıklı ilçesinde yakalandığı öğrenildi.

E.E'nin ilk ifadesinde kendisinin kimseye çarpmadığını, sadece yoldaki dubaya vurduğunu öne sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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