SANDIKLI'DA YAĞMUR SU BASKININA NEDEN OLDU - Son Dakika
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SANDIKLI'DA YAĞMUR SU BASKININA NEDEN OLDU

08.08.2022 11:25

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kısa süreli yağmur su baskınına neden oldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kısa süreli yağmur su baskınına neden oldu. Yeni sanayi sitesinde 10'a yakın dükkanı yağmur suyu basarken, Yavaşlar köyünde taşan dere köylerdeki bazı evlere zarar verdi.

Dün saat 17.30 sularında ilçe merkezinde ve birçok köyde kuvvetli rüzgar sonrası başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur, cadde ve sokaklarda birikerek Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 10'a yakın iş yerine girdi. Su baskınlarında iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, iş yeri sakinleri kendi imkanları ile suları tahliye etti. Yavaşlar köyünde ise Akpınar Çayı olarak bilinen derenin taşması sonucu 13 evi su bastı. Evlerde maddi hasar meydana geldi. Köylüler, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından evlerdeki sular tahliye edildi.

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Kaynak: DHA

Yavaşlar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANDIKLI'DA YAĞMUR SU BASKININA NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANDIKLI'DA YAĞMUR SU BASKININA NEDEN OLDU - Son Dakika
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