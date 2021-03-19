AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı

Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Recep ve Fadime Şahin'in (70) evi, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında yaşlı çift evsiz kaldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Recep ve Fadime Şahin'in (70) evi, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 11.00 sıralarında, Sandıklı'ya bağlı Otluk köyünde oturan, Recep ve Fadime Şahin'in tek katlı kerpiç evinde meydana geldi. Recep ve Fadime Şahin bahçedeyken sobadan kaynaklanan yangını fark eden çift, komşularından yardım istedi. Komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Yangında, Şahin çiftinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

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