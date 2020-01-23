Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33,00 lira, en yüksek 84,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33,00 lira, en yüksek 84,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 33,00

 84,00
Karkas et

 HTS

 21,00

 33,00
Kırıntı et

 HTS

 22,90

 24,00
Buğday

 HMS

 1,50

 1,80
Arpa

 HMS

 1,15

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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