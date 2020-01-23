Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33,00 lira, en yüksek 84,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33,00 lira, en yüksek 84,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 84,00
| Karkas et
| HTS
| 21,00
| 33,00
| Kırıntı et
| HTS
| 22,90
| 24,00
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,80
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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