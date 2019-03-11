Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisarlı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde

Afyonkarahisarlı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde

34 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisarlı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'nde, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadılar. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada "Afyon İscehisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Afyon, Dumlupınar, Yaşam
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