Son Dakika Haberleri: Ağabey Katili Yakalandı

Ağabey Katili Yakalandı

29 dakika önce

ADANA'da, ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.

Ağabey Katili Yakalandı, System.String[]
ADANA'da, ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan  Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.

Olay, 19 Mart'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın Boz ile ağabeyi Özkan Boz arasında tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan Boz'u sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın Boz, kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Özkan Boz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

DAHA ÖNCE KARDEŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari katil zanlısı Mehmet Akın Boz'u yakalamak için 50 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, görüntülerden Boz'un Denizli Mahallesi'nde bir arkadaşının evine gittiğini saptadı. Eve baskın yapan polisler, zanlıyı yakaladı. Öldürdüğü ağabeyinin daha önce kendisini bıçakladığını söyleyen Boz, "Olay günü ağabeyim çok içki içmişti. Mahallede bana ve komşulara küfür etmeye başladı. Kendisini uyardım, hakaret etmeye devam etti. Elini beline attı, ben de beni tekrar bıçaklayacağını düşünüp, olayı gerçekleştirdim" dedi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Boz, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Mehmet Akın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı İsrailli Bakanın Faşizm Temalı Reklam Filmi Ülkeyi Karıştırdı! Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağabey Katili Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]