Ağabeylerini 20 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davası sürüyor - Son Dakika
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Ağabeylerini 20 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davası sürüyor

02.06.2022 17:12
Ağabeylerini 20 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davası sürüyor

Sakarya'da 20 yıl önce ağabeylerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve bıraktıkları iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davasına devam edildi.

Sakarya'da 20 yıl önce ağabeylerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve bıraktıkları iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.Ç. katılmazken sanık R.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık R.Ç, savunmasında, ev hapsinde olduğu için geçimini sağlayamadığını belirterek bu nedenle bu cezasının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, R.Ç'nin akıl sağlığının tespitiyle ilgili raporun beklenmesine ve sanıkların ev hapsi kararının kaldırılarak imza yükümlülüğüne dönüştürülmesine hükmetti.

Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan 2020'de hurdacılar, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polise bildirmişti. Polisin açtığı pakette, battaniye içinde çürümüş E.Ç'ye (49) ait ceset bulunmuş, maktulün kardeşleri R.Ç. ile E.Ç. tutuklanmıştı.

Sakarya'daki evlerinde 2002'de çıkan tartışmada E.Ç'nin kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, iki zanlının battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları iddia edilmişti.

Aradan geçen zamanda metruk hale gelen evde Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında çürümüş ceset fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenilmişti.

Geçen yıl 23 Kasım'da görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kardeş hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

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Kaynak: AA

Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeylerini 20 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davası sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeylerini 20 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin davası sürüyor - Son Dakika
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