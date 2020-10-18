Ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

İZMİT'te gece başlayan sağanak devam ederken, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testereyle keserek aracın üzerinde kaldırdı. Otomobilin camının kırıldığı belirlendi.

Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Seka Park Kültür Evleri mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat E., sabah saatlerinde görev yerine gelerek, 41 ACJ 248 plakalı otomobilini park etti. Saat 10.30 sıralarında çatırtı sesi duyan Murat E., kontrol etmek için güvenlik noktasından çıktığı sırada yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağacın otomobilinin üzerine devrildiğini gördü. Murat E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobilin arka camının kırıldığı görülürken, başka bir hasar almadığı belirlendi.