Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
27.03.2021 13:37
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar Türk (56), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar Türk (56), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden Akçay istikametine giden Yaşar Türk, 35 EBV 91 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, palmiye ağacına çarptı. Araç içerisinde sıkışan Türk, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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