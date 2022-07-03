Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

03.07.2022 14:34
Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ressam Aydın Yılmaz, çay kenarında kendiliğinden yetişen ağaçların kesilmesini, dallarına "Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru" yazısı asarak önlemeye çalışıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ressam Aydın Yılmaz, çay kenarında kendiliğinden yetişen ağaçların kesilmesini, dallarına "Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru" yazısı asarak önlemeye çalışıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, Alaplı Çayı kenarında kendiliğinden yetişen kızılağaç, söğüt, yabani incir ve çınar gibi ağaçların kesilmesine çok üzüldüğünü, kesilmemesi için sonuç alamayınca son çare olarak dallara yazılar astığını söyledi.

Her gün gidip ağaçları kontrol ettiğini dile getiren Yılmaz, "Bu fidanlar örneğin bilek kalınlığına ulaştıktan sonra zararı var diye kesilip atılıyor. Bunlara çok üzülüyorum. Yola, elektrik tesisatına, trafiğe, yayaya, hatta ve hatta suyun debisine zararı yok. Hiçbir şeye zararı olmayan bir yeşilliği niçin kesip atıyoruz? Baktım baş edemedim. Burada görülen güzelim ağaçlara 'Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru' diye yazdım. 9-10 ağaca bu şekilde yazıp tabelalar astım." diye konuştu.

"Allah bize veriyor, bize sahip çıkmak düşüyor" diyen Yılmaz, "İnşallah bu yazı yazdığımız ağaçları koruruz, sahip çıkarız diye düşünüyorum. Hatta bu ağaçlar kesilmeyip büyürse, bunları kendim budayıp bakımlarını yapacağım." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Zonguldak'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Model uydu yarışmasında şampiyon olmanın gururunu yaşıyorlar Model uydu yarışmasında şampiyon olmanın gururunu yaşıyorlar
Kaynak: AA

Aydın Yılmaz, Zonguldak, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:50:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaçların kesilmesini önlemek için çareyi dallarına yazı asmakta buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement