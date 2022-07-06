Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Abdullahpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Shafı Hakıkı (27) çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Afgan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Afganistan, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçtan düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

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