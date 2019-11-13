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Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı
7 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:39 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Zeytin toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Sabahattin Tatar, ağır yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatar'ın boynu ve kaburgalarının kırıldığı, kalbinin de durduğu, müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Sabahattin Tatar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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