Ağaoğlu: Yusuf ve Abdülkadir için 160 milyon Euro verseler bu sene satmayı düşünmüyorum

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , Monaco ile Lille kulüplerinin Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür 'ü istediğini belirterek, "En son bu kulüplerle konuştuğumuz zaman, 'Kulübün borcu 160 milyon Euro, o 160 milyon Euro'nun tamamını getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene o oyuncuları satmayı düşünmüyorum' dedim" açıklamasında bulundu. Trabzonspor Kulübü 44'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlar, eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri hazır bulundu. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından genel kurul divanı oluşturuldu. Genel kurulun ilk konuşmasını ise Divan Başkanı Ali Sürmen gerçekleştirdi.SÜRMEN: TRABZONSPOR'UN LİGİ 4'ÜNCÜ BİTİRMESİ BAŞARIDIRTrabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada kulübün sorunlarını dinlemek için gelenlere teşekkür ederek, "Ekonomik darboğaza rağmen Trabzonspor'un ligi 4'üncü sırada bitirmesi başarıdır. Bu başarılarından dolayı Sayın Başkan, yönetim kurulu, Ünal hocamızı ve değerli futbolcularımızı kutluyoruz. Trabzon'un evladı olan Şenol Güneş 'in de Milli Takım'a seçilmesi camia açısından övünç kaynağı oldu. O, takımın başına geçtikten sonra Milli Takım'ın oynadığı futbol ve sonuçlarla mutlu olduk, sevindik. Kendisini ve Milli Takım futbolcularını, hepsini kutluyoruz. Kulüplerin savurgan harcamalardan vazgeçmeleri gerek. Futbol yasası çıkarılarak yöneticilerin keyfi harcamalarının önünün kesilmesi gerek" dedi.Sürmen, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarıyla 10 Temmuz'da Trabzon'da toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi.AĞAOĞLU: YARINA GURUR DUYACAK TRABZONSPOR BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCUAli Sürmen'in ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu konuşma yaptı. Trabzonspor'un sıkıntılı sürecinde görev almayı fedakarlık olarak algılayan insanlardan olmadıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bu süreci bir fedakarlık olarak niteleyeceksek, geçmişteki zafer ve şampiyonluklarla sevinme ve coşku hakkına sahip değildik. Trabzonspor, ülkede bizi kimliğimizi veren bir kurum. Trabzonspor, bu coğrafyada çocuğun ana rahmine düştüğünde oluşmaya bir başlayan sevdadır. Dünyanın herhangi bir köşesinde rastlanır mı bilmem ama bu ülkede rastlanamayacak bir sevda. Ana rahmine düştüğünden itibaren Trabzonspor sevdalısı bu gençlere bizim Trabzonspor ile kimlik bulmuş insanlar olarak çok büyük borcumuz var. Yarın onlara gurur duyacakları ve kendilerinden sonra gelecek kuşaklara o gururu taşıyacak bir Trabzonspor'u bırakmak, hepimizin aslı görevi boyumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.'TRANSFER BÜTÇEMİZ 2-3 MİLYON EURO CİVARINDA'Ağaoğlu, daha önceki dönemde UEFA'da Finansal Fair Play anlaşması aşıldığı için disiplin kuruluna sevk edildiklerini kaydederek, şunları söyledi:"2018 yılında 5 milyon Euro gelir-gider farkı zararı aşmaması taahhüdü 55 milyon Euro ile 10 katı fazlasıyla aşıldığı için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Disiplin kuruluna bugün geldiğimiz noktada UEFA'nın mali disiplin komitesinin yazdığı tavsiye niteliğinde '5 milyon Euro'nun altında kalırlarsa Avrupa kupalarına bazı cezai şartlar yerine gelmesi koşuluyla devam etmeleri uygundur' görüşü içinde bulunmaktayız. Şu an transfer mevsimi, geçen sene de aynısı vardı. Geçen sene 2.2 milyon Euro'luk transfer yaptık. Bu sene de bu civarda olacak. 'Para var harcamıyorlar, kulübün başkanı cimri'; bununla alakası yok. UEFA'nın çizmiş olduğu sınırlar bizde bu kadarlık transfer harcamasına denk düşüyor. Bunu aştığımız zaman önümüzdeki yıllarda Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması hakkının elinden alınması demek. Diğer taraftan Trabzonspor Kulübü'ne ihanet demek. Böyle sorumsuzluğun içine, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız sizlerden aldığımız görev sorumluluk bilinciyle bunun üzerine çıkma şansımız yok. Bu şahsi bir yetki kullanımı değil. Kuralların getirdiği ve önümüzdeki temmuz ayından itibaren TFF'nin uygulamaya koyacağı kuralın gereği budur. Biz yaptığımız hamle ile bu sürece diğer kulüplerin bir adım önünde başladık ve halen bir adım önünde gidiyoruz. Kimseyi eleştirmiyorum, herkesin kendi tercihidir."'ŞAMPİYON TAKIMDAN MİLLİ TAKIM'DA OYUNCU YOK'Yaptıkları bazı hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünde olduklarını belirten Ağaoğlu, " Fransa karşısında 2-0 galip olan takıma ve daha sonra İzlanda 'daki Milli Takım'a baktığı zaman, benim şampiyon bitiren takımın kadrosundan tek futbolcunun olmadığını gördüğüm yerde ben de kenardan izleyen bir Trabzonsporlu olarak kendi takımımdan gurur duydum. Her takımın yönetim şekli, futbola bakış açısı kendi tercihidir, asla eleştirmiyorum. Ama bizim bakış açımızın bu olduğunu, bunun yanlış olmadığını, özveri, aidiyet duygusu, sorumlulukla mücadele eden kadromuz, kulüp çalışanımız, onlarla bütünleşen camiamız en güzel örneği Türkiye 'ye gösterdi. Ben bunca zorluğa rağmen de bu kadar erken geri dönüş beklemiyordum. Bu şehir ve takımının başaramayacağı şey yoktur" diye konuştu.'YUSUF VE ABDÜLKADİR'E ASLA FUTBOLCU VE PARA GÖZÜYLE BAKILMASIN'Altyapıdan çıkarak yıldızlaşan oyunculara sadece para açısından bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:"Yusuf, Abdülkadir kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar. Hafta içinde Yusuf ve Abdülkadir ile alakalı bazı kulüplerin transfer görüşmelerinde ben onlara da söyledim; 'Sakın ola ki bu arkadaşları sadece bir futbolcu olarak görmeyin. Onlar bir kentin futbol felsefesinin yeniden doğuşunun önderleri. Onlar bir kentin futbol felsefesinin genç kuşaklarının idolleri, rol modelleri. Onlar Trabzonspor futbol felsefesinin marka elçileri.' Ben Yusuf'a, Abdülkadir'e diğerlerine asla futbolcu gözüyle bilmem ne kadar para gözüyle bakmam. Yeni felsefenin temeli atılmıştır. Onun önderleri ve sorumluluğunu üstlenmiş rol model insanlardır. Bunlar aynı zamanda irtifa kaybetmekte olan Trabzonspor sempatisinin ülke genelinde yüzde 300-400 yükselmesini başaran insanlardır. Biz genç arkadaşlarımızı sadece futbolcu ve bilmem ne kadar Euro'luk varlık olarak görmeyelim."'YUSUF VE ABDÜLKADİR İÇİN 160 MİLYON EURO VERSELER BU SENE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'Genel kurulda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün satışı için görüş alacakları yönündeki haberleri dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Az önce söylediklerimden sonra bu haberde kendiliğinden açığa çıkmış oluyor. Şu kadar, bu kadar milyon Euro değil, bizim oyuncularımıza sadece para gözüyle bakmak yapılabilecek yanlışların, hataların en büyüğü olur. Bu oyuncuların kazandırdığı irtifadan bahsettim. O irtifayı hiçbir para birimiyle ölçemezsiniz. Monaco, Lille kulüpleri bu oyuncuları istedi. En son bu kulüplerle konuştuğumuz zaman, 'Kulübün borcu 160 milyon Euro, o 160 milyon Euro'nun tamamını getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene o oyuncuları satmayı düşünmüyorum' dedim. Bu oyuncular, Türkiye'nin en değerli iki oyuncusu. En değerli iki oyuncusuna sizin yapacağınız teklifler 8-9-10-15 milyon. Ben böyle bir rakam ve bunun biraz üzerinde bir rakamla bu transfere izin verdiğim zaman şehrime, kulübüme, ülkemin futbolcularının değerlendirilmesinde baz edeceği için ülke sporu, futbolu, ekonomisine ihanet etmiş olurum. Sizin liginizin durumu bu filan; geçin bunları. Ülkenin iki pırlantısını almak için buradasınız. O zaman masaya geldiğinizde pırlantının değeri neyse gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da inşallah önümüzdeki sene. Yusuf, Abdülkadir ve diğer oyuncularımız sadece para olarak değil, onlar ülkeyi temsil edecekler. Trabzon'u, Trabzonspor'u temsil edecekler ve arkalarından gelen arkadaşlarının, kardeşlerinin marka elçileri, önlerini açan insanlar olarak, sıradan bir oyuncu transferi olarak yurt dışına göndermeyi düşünüyoruz. En iyi yere en iyi parayla gidecekler, ülkeleri ve kulüplerini en iyi şekilde temsil edecekler. "'GALATASARAY MAÇINI KAZANSAYDIK ŞAMPİYONDUK' Galatasaray maçının detaylarına girmeyeceğini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:"O maçı kazanmış olsaydık bugün şampiyon Trabzon'du. Galatasaray Kulübü ve takımına asla sözüm onlara değil. Şampiyonluklarını da kutladık. Maçı yöneten hakem o düdüğü adaletli çalacaksın. 17 yaşındaki çocuğu yetiştirip senin adaletine teslim ediyorum. Sen onu katledemezsin, sen onu yaptın. Biz kimseden 'önümüzü açın' demedik. Sadece 'önümüzü tıkamayın, biz hedefimize ulaşırız' dedik. İşte bir maç yeri geliyor Süper Lig'de bir takımın kaderini nasıl etkileyebiliyor. Ama bunu yapanların yanına da kar kalmadı. Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu duyarlı davrandı, ilk defa bir Trabzonspor maçından sonra MHK başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü yapılan çok yanlıştı. Futbol Federasyonu duyarlı davrandı o hakeme sezon sonuna kadar maç vermedi."'UEFA'DAN MEN GELİRSE CAS'A GİDECEĞİZ'UEFA Disiplin Kurulu'nun kararını beklediklerini belirten Ağaoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta 10 gün içinde UEFA Disiplin Kurulu karar verecek. Men cezası gibi bir şey söz konusu ki Allah korusun ihtimal vermiyorum. CAS yolu da açık. 1 hafta içinde CAS'tan bunu geri çevirebileceğimizi tahmin ediyorum. O konuyla ilgili de çalışmalarımız var" diyerek açıklamalarını tamamladı.TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 88 MİLYONKonuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu raporunda, derneğin bağlı şirketlerinin 31.03.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli borçlarının 805 milyon 771 bin 126 lira, uzun vadeli borçlarının 532 milyon 855 bin 979 lira olmak üzere 1 milyar 338 milyon 627 bin 105 lira olduğu belirtildi. Kısa vadeli gelirlerin 249 milyon 887 bin 607 lira düşüldüğünde net borcun ise 31.03.2019 itibarıyla 1 milyar 88 milyon 739 bin 498 lira olduğu açıklandı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim tarafından yaptırılan kulüp eski başkanlarıyla ilgili kara kalem portre çalışmalarını kendilerine ve yakınlarına takdim etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAli Sürmen'in açıklamalarıAhmet Ağaoğlu'nun açıklamalarıDenetleme kurulunun faaliyet raporunu okumasıDetaylar

- Trabzon