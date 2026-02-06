Agbadou İstanbul'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Agbadou İstanbul'da!

Agbadou İstanbul\'da!
06.02.2026 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerindeki Agbadou, İstanbul'a geldi ve mutluluğunu dile getirdi.

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde savunma hattına dev bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş Kulübü, Emmanuel Agbadou transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ, İLK SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Emmanuel Agbadou'yu, Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı ve kulüp personeli karşıladı. Tecrübeli savunmacı, İstanbul'a gelişinin ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese teşekkür ederim. Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

ANLAŞMA ŞARTLARI VE MALİYETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fildişili stoper yıllık 3 milyon euro kazanacak. Transferin bonservis bedeli ise bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroyu bulacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Agbadou transferi, maliyetiyle Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Bu rakam, 30 milyon euroluk Orkun Kökçü transferinin ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kariyerinde San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formaları giyen Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 18 kez görev aldı ve 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper, bu sezon Wolverhampton'da 17 resmi maçta forma giydi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Agbadou'nun Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Agbadou İstanbul'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
08:03
Depremde kaybolan Furkan’ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:07:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Agbadou İstanbul'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.