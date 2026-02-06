Beşiktaş'ın İngiltere'nin Wolverhampton ekibinden kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde ilk olarak oyuncunun kan tetkikleri yapıldı.
Agbadou daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Agbadou Sağlık Kontrolünden Geçti
