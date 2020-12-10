AGD'den "Edirne Tarihine Yolculuk" paneli - Son Dakika

AGD'den "Edirne Tarihine Yolculuk" paneli

10.12.2020 10:13
AGD'den

Edirneli tarih araştırmacısı Cengiz Bulut, "Edirne kırmızısı" (Rouge d'Adrinople) renginin ihtişamı dolayısıyla Osmanlı döneminde pek çok casusluk faaliyetine konu olduğunu söyledi.

Edirneli tarih araştırmacısı Cengiz Bulut, "Edirne kırmızısı" (Rouge d'Adrinople) renginin ihtişamı dolayısıyla Osmanlı döneminde pek çok casusluk faaliyetine konu olduğunu söyledi.

Bulut, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince çevrim içi düzenlenen "Edirne Tarihine Yolculuk" paneline katıldı.

Edirne'nin kıtalar arası geçiş noktasında ve İstanbul'un anahtarı konumunda bulunduğunu anlatan Bulut, tarih boyunca birçok devletin kenti ele geçirmek için saldırılar düzenlediğini ve kent civarında tarih boyunca 50'ye yakın büyük savaş yaşandığını ifade etti.

Kentin, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının önemli şehirlerinden olduğunu dile getiren Bulut, büyük medeniyetlerin izlerinin canlı şekilde yaşadığına dikkat çekti.

Osmanlı'nın Edirne'yi 1361 yılında fethederek Türk toprağı yaptığını belirten Bulut, "Türkler tarafından fethedilen şehir 'Edrene' adıyla anılmaya başlamıştır. Edrene adı zaman içerisinde meydana gelen değişimlerle Edirne halini almış, 18. yüzyılın başından itibaren bu isim kullanılmaya başlanmıştır. Edirne, 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemini hiçbir zaman kaybetmemiş kadim bir şehirdir." dedi.

Bulut, Edirne'nin kendine has sanat dalları olduğunu, adını doğduğu şehirden alan Edirnekari sanatına ve kentin adıyla anılan Edirne kırmızısı rengine sahip olduğunu dile getirdi.

Edirne kırmızısı renginin Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak adlandırıldığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Edirne kırmızısı boya çeşidi, Osmanlı medeniyetinin Edirne'ye özgü en önemli ürünlerindendir. 1700'lü yıllarda Edirne'de tekstil üretimi yapan tesislerin artması, Edirne kırmızısının yurt dışında büyük ilgi görmesi, birçok boyahanenin açılmasına neden olmuştur. Öyle ki bu renk, İngiltere ve Fransa tekstilcileri tarafından taklit edilmeye başlanmıştır. Bu esnada rengi elde etmek isteyen Avrupalılar birçok casusluk faaliyetinde bulunmuştur. O dönemde Edirne'de 11 boyahane olduğunu arşiv araştırmalarından bilmekteyiz."

Anadolu Gençlik Derneği, Cengiz Bulut, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AGD'den 'Edirne Tarihine Yolculuk' paneli - Son Dakika


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