Ağın\'da Karne Töreni Coşkusu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı, İlçe Emniyet Müdürü Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak'ın katılımıyla Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nda tören düzenlendi.
Törende, öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakar, öğrencilere iyi tatil geçirmelerini diledi.
