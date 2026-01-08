Ağıralioğlu'ndan Hal Yasası'na Sert Eleştiri

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hal Yasası düzenlemelerine ilişkin olarak, "Halden anlamayanın yaptığı yasa, millete refah getirmez. Eğer halden anlasaydınız, üreticiyi tüccara ezdirmezdiniz. Üretici ürününü kooperatife satardı. Kooperatif, üreticinin girdisini sağlardı, mahsulünü alırdı. Ürün, aracıya boğulmadan şehir hallerine ve sanayiye ulaşırdı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Hal Yasası'na" sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün konuşulan 'Hal Yasası' düzenlemeleri, gıdanın yalnızca yüzde 15'ine temas ediyor. Milletin sofrasını belirleyen et, süt, yumurta, bakliyat, un, yağ, pirinç bu düzenlemenin dışında bırakılıyor. Yani milletin sofrasını bereketlendirmiyor, yalnızca vitrine bakıyorsunuz. Esas sorunlarımızı çözmek yerine perdelemeyi tercih ediyorsunuz. Halden anlamayanın yaptığı yasa, millete refah getirmez.

Eğer halden anlasaydınız, üreticiyi tüccara ezdirmezdiniz. Üretici ürününü kooperatife satardı. Kooperatif, üreticinin girdisini sağlardı, mahsulünü alırdı. Ürün, aracıya boğulmadan şehir hallerine ve sanayiye ulaşırdı. Eğer vatandaşın hukukunu korumak isteseydiniz, kayıt dışı üretici hallerini kapatırdınız. Devleti seyirci, kayıt dışını kural koyucu yapmazdınız. Şehir hallerini güçlendirirdiniz. Pazar esnafını, mahalle bakkalını, kasabı, manavı yaşatırdınız. Hal içi satışta vergiyi düşürür, hal dışı satışta vergiyi artırırdınız. Üretimi ve doğru ticareti teşvik ederdiniz. Zincir marketleri pazar günü kapatırdınız. Küçük esnaf ayakta durur; elektrikçi, kırtasiye, nalbur, manav, kasap, fırın yeniden nefes alırdı. Havza bazlı planlanmayan, kooperatifle güçlenmeyen, ürünü aracıya mahküm eden hiçbir sistemde gıda ucuzlamaz. Gıda meselesi sadece fiyat meselesi değildir. Bu, üretim meselesidir. Bu, hukuk meselesidir. Bu, milli güvenlik meselesidir. Gıda meselesi, hükümetin beka dediği şeyin ta kendisidir."