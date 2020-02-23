AGİT'ten İngiltere'ye

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, ABD'nin iade talebi nedeniyle yarın hakim karşısına çıkacak olan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın bu ülkeye iade edilmemesi için İngiliz yetkililere çağrıda bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir'in, Assange'ın Londra'da yapılacak mahkemesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Desir, "İngiliz yetkililere, yarın yapılacak duruşmada Julian Assange'ın iade edilmemesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Assange'a yönelik çok sayıda suçlamanın bulunduğunu anımsatan Desir, Wikileaks kurucusunun iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının ciddi şekilde kaygı verici olduğunu kaydetti.

Desir, Assange'ın 2010'da paylaştığı birçok belgenin kamu yararına yürütülen birçok soruşturma ve haberde kullanılmasının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Assange'ın durumuna ilişkin basın ve düşünce özgürlüğünün dikkate alınarak hareket edilmesinin önemini vurgulayan Desir, "Eğer iade edilir ve cezaya çarptırılırsa, bu durum gazetecilik ve basın özgürlüğü hususunda ürpertici sonuçlara yol açar." görüşünü paylaştı

- Assange davası

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da dillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

- İade davasının duruşmaları yarın başlayacak

İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor.

Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmaları pazartesi günü başlayacak.