Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi - Son Dakika

Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi

13.01.2021 13:59
Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi, System.String[]

Bir dönem olaylı şekilde ayrıldığı fakat Rivera'nın kaybolduğu California'daki Piru Gölü'nde yapılan arama çalışmaları sırasında bir an olsun oradan ayrılmayan eski eşi Ryan Dorsey de onun yeni yaşını duygusal bir mesaj yazdığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Bir dönem olaylı şekilde ayrıldığı fakat Rivera'nın kaybolduğu California'daki Piru Gölü'nde yapılan arama çalışmaları sırasında bir an olsun oradan ayrılmayan eski eşi Ryan Dorsey de onun yeni yaşını duygusal bir mesaj yazdığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI Dorsey, Instagram sayfasında Rivera ve oğulları Josey ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Dorsey, Rivera'nın ölümüne hala inanamadığını belirterek "Şimdi senin yaşlıyım dediğini duyabiliyorum. Huzur içinde uyu yaşlı kadın" diye yazdı. Dorsey'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda hüzün dolu mesaj geldi.GÖLE YÜZMEYE GİTMİŞTİ

Glee dizisiyle ünlenen Naya Rivera 2020'nin 8 Temmuz'unda oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne gitti. Yüzmek için göle giren Rivera kiraladığı ve kendi kullandığı tekneye bir daha çıkamadı. Yanlarından geçen bir başka tekne kullanıcısı, Rivera'nın küçük oğlunu teknede yalnız bulunca durumu sahil güvenlik kurumuna haber verdi. Rivera için yapılan aramalar 13 Temmuz'a kadar sürdü. O gün de Rivera'nın cansız bedeni bulundu.OĞLUNUN ANLATTIKLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı. Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu. İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.'BİR, İKİ ÜÇ DEDİK VE TEKNEDEN ATLADIK' People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık." Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti. Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.VERTİGO SORUNU VARDI Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi. Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.KAZA SONUCU BOĞULMA

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılacıyı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.BALDIZI ESKİ ENİŞTESİNİN YANINA TAŞINDI

Yıldızın ölümünden sonra kardeşi Nickayla 5 yaşındaki yeğenine bakmak için Ryan Dorsey'in evine taşındı. Naya Rivera ile Ryan Dorsey, 2014'te evlenip dört yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi

Naya Rivera, California, Medya, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu         
14:07
Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım? Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım?         
13:43
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi         
13:21
Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi         
12:59
Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı         
12:35
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu Eşini başından vuran cani koca, karakola gidip teslim oldu         
11:45
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 14:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei