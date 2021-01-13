Ağlatan doğum günü mesajı: Huzur içinde uyu 'yaşlı' hanımefendi

Bir dönem olaylı şekilde ayrıldığı fakat Rivera'nın kaybolduğu California'daki Piru Gölü'nde yapılan arama çalışmaları sırasında bir an olsun oradan ayrılmayan eski eşi Ryan Dorsey de onun yeni yaşını duygusal bir mesaj yazdığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI Dorsey, Instagram sayfasında Rivera ve oğulları Josey ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Dorsey, Rivera'nın ölümüne hala inanamadığını belirterek "Şimdi senin yaşlıyım dediğini duyabiliyorum. Huzur içinde uyu yaşlı kadın" diye yazdı. Dorsey'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda hüzün dolu mesaj geldi.GÖLE YÜZMEYE GİTMİŞTİ

Glee dizisiyle ünlenen Naya Rivera 2020'nin 8 Temmuz'unda oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne gitti. Yüzmek için göle giren Rivera kiraladığı ve kendi kullandığı tekneye bir daha çıkamadı. Yanlarından geçen bir başka tekne kullanıcısı, Rivera'nın küçük oğlunu teknede yalnız bulunca durumu sahil güvenlik kurumuna haber verdi. Rivera için yapılan aramalar 13 Temmuz'a kadar sürdü. O gün de Rivera'nın cansız bedeni bulundu.OĞLUNUN ANLATTIKLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı. Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu. İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.'BİR, İKİ ÜÇ DEDİK VE TEKNEDEN ATLADIK' People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık." Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti. Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.VERTİGO SORUNU VARDI Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi. Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.KAZA SONUCU BOĞULMA

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılacıyı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.BALDIZI ESKİ ENİŞTESİNİN YANINA TAŞINDI

Yıldızın ölümünden sonra kardeşi Nickayla 5 yaşındaki yeğenine bakmak için Ryan Dorsey'in evine taşındı. Naya Rivera ile Ryan Dorsey, 2014'te evlenip dört yıl sonra yollarını ayırmıştı.