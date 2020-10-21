Ağrı Belediye Başkanı Sayan gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Konukevi'nde kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Sayan, yapımı tamamlanan ve proje aşamasındaki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle projelerin ağır ilerlediğini belirten Sayan, yakın zamanda şehrin dışında Ahır Projesi'nin temelinin atılacağını söyledi.

Murat Nehri Projesi'nin de bu sene ihaleye çıkarılacağını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"100 Yıl Mahallesi'nin kentsel dönüşümü için ihale yapıldı. İlk etapta 500 konutla başlıyoruz. İnşallah bu sene temelini atmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Murat Nehri'ni Taşlıçay Deresi ile birleştirip Millet Bahçesi önünden yukarıya doğru uzatıyoruz. Fırat Mahallesi TOKİ 2. etabıyla ilgili görüşmelerimiz bitti. Burada da ilk etapta 557 konut yapılacak. Konutların ardından burada geriye kalan arazileri TOKİ değerlendirecek."

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.