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Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladı

6 saat önce

Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladıAĞRI - Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladı Ağrı Belediyesi tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konserde, O Ses Türkiye yarışmasının Şampiyonu...

Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladı

AĞRI - Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladı

Ağrı Belediyesi tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konserde, O Ses Türkiye yarışmasının Şampiyonu Dodan Özer ve Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı.

'24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde ilk olarak, Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı. Adsay'ın ardından sahne alan Dodan Özer, kendine has yorumuyla söylediği türkülerle öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Konsere, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Gününü Düzenlediği konserle kutladı

O Ses Türkiye, Ağrı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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