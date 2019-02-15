Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 17 Kişiye Pkk/kck Tutuklaması

Ağrı'da 17 Kişiye Pkk/kck Tutuklaması

58 dakika önce

AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 17'si tutuklandı.

Ağrı'da 17 Kişiye Pkk/kck Tutuklaması, System.String[]
AĞRI'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 17'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda  60 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 41 kişi bugün işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi salıverilirken, 37 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye  çıkarılan 17 kişi tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında olan HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar'ın seçim çalışmalarını yürüttüğü Yeliz Karaaslan da çıkarıldığı adliyede 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları süren 19 kişinin daha sonra adliyeye çıkarılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:52 Kaynak: DHA

PKK, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Son Dakika! Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın! Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:50:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 17 Kişiye Pkk/kck Tutuklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]