Ağrı'da akraba kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Büyük Ağrı Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan akraba 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kesici malzemelerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:01 - Kaynak: AA
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